Trassem

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024 zwischen 18:30 und 18:45 Uhr ereignete sich in Trassem in der Saarburger Straße ein Verkehrsunfall.