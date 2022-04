Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

In der Rechtskurve vor der Brücke, kam ein bisher unbekannter Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem in der Kurve befindlichen Verkehrsschild.



Der Fahrer entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem unfallbeteiligtem Fahrzeug um einen silbernen 3er BMW der Baureihe E 90/91 handeln könnte.



Möglicherweise ist an dem Fahrzeug ein größerer Sachschaden im Bereich der Frontstoßstange entstanden.



Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.



Sollten Sie Zeuge dieses Unfalls gewesen sein, oder sonst etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Saarburg in Verbindung.



