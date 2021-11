Wellen

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Montag dem 08.11.2021, zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr, ist es in der Moselstraße auf der Bahnunterführung in Wellen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen, wobei das dortige Brückengeländer stark beschädigt wurde.