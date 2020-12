Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 21:31 Uhr

K21, Herborn

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am 21.10.2020 befuhr eine Verkehrsteilnehmerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW die K 21 von Herborn kommend in Fahrtrichtung Mörschied, wo ihr in einer Rechtskurve ein dunkler Kleinwagen entgegenkam.