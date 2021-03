Trier

Verkehrsunfall mit 80-jähriger Fußgängerin – Verursacher flüchtig

Am Donnerstag, den 25.03.2021 kam es gegen 10:35 Uhr auf dem Parkplatz des Altenheims/Netto-Markt in Pluwig, Am alten Dorfplatz 2, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.