Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Am Freitag, dem 28.01.2022, gegen 06:22 Uhr, kam es auf der B 268, in Höhe der Ortslage Steinbachweiher zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen.



Während des Einbiegens nach links in ein angrenzendes Privatgrundstück wurde die Fahrerin eines Pkw durch eine verkehrswidrig überholende Pkw-Fahrerin gerammt und auf das Grundstück katapultiert.

Beide Fahrzeugführerinnen aus dem Landkreis Trier-Saarburg,39 und 34 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Es erfolgte in beiden Fällen eine vorsorgliche Einlieferung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 268 für etwa 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Saarburg, die Feuerwehren Zerf, Lampaden und Paschel sowie das DRK Zerf und der Malteser Hilfsdienst Trier.



