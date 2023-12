Verkehrsunfall Kölner Str. mit mehreren Verletzten

Am Freitag, 29.12.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es in Trier, Kölnerstr.

zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.



Ein aus Richtung K.-W Brücke kommender, mit drei Personen besetzter Pkw, befuhr die Kölnerstr. in Richtung Hornstr., während der Unfallgegner beabsichtigte, mit seinem Pkw aus einem Grundstück rückwärts auf die Kölnerstr. einzufahren, um die Fahrt anschließend ebenfalls in Richtung Hornstr. fortzusetzen.



Beim Einfahren auf die Kölnerstr. kam es zu einem heftigen Zusammenstoß des rückwärtsfahrenden Fahrzeuges mit dem im fließenden Verkehr befindlichen Pkw.



Nach der Kollision der beiden Pkw waren diese aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall mussten drei Personen, alle Insassen des rückwärtsfahrenden Fahrzeuges, aufgrund ihrer Verletzungen erstversorgt werden.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000.- Euro.

Im Einsatz befanden sich neben einer Funkstreife der Polizeiinspektion Trier, drei RTW, ein Notarztfahrzeug, sowie weitere 10 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kölnerstr..



