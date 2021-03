Verkehrsunfall K 29 zwischen Kordel und Hochmark

Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 10:10 Uhr

Am heutigen Montag gegen 06.30 Uhr wurde die Polizei Schweich über einen Verkehrsunfall auf der K 29 zwischen Kordel und der Hochmark in Kenntnis gesetzt.

Offensichtlich wurde die Fahrbahn oberhalb eines kleinen Rastplatzes halbseitig unterspült, was dazu führte, dass sowohl ein Sattelzug als auch ein Pkw in den Graben rutschten. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten durch die Feuerwehr geborgen und mit teilweise schweren Verletzungen in Trierer Krankenhäuser verbracht werden. Offenbar waren die tagelangen Regenfälle Grund dafür, dass die Fahrbahn an dem Bereich unterspült wurde und dadurch abgerutscht ist. Die K 29 ist derzeit auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. Die Notversorgung der Bewohner im Bereich Hochmark wird derzeit durch die Feuerwehr organisiert.



