Verkehrsunfall in Trier, Matthiasstr. mit hohem Sachschaden; Unfallzeugen gesucht

In der Nacht von Freitag, 22.10.2021 auf Samstag, 23.10.2021 gegen 04:50 Uhr, kam es in der Matthiasstraße in Trier, auf Höhe der Hausnummer 26 d zu einem folgenreichen Verkehrsunfall.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein vermutlich dunkler Pkw, aus Richtung Konrad-Adenauer-Brücke kommend, die Matthiasstr. in Richtung Innenstadt. Da dieses Fahrzeug in der Fahrzeugmitte geführt wurde, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der daraufhin nach rechts gegen ein parkendes Fahrzeug stieß und dieses Fahrzeug wiederum mit einem weiteren parkenden Fahrzeug kollidierte.

Der verursachende Pkw flüchtete weiter in Richtung Innenstadt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000.- Euro



Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



