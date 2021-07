Verkehrsunfall in Konz, Geschädigter gesucht

Am Freitag, dem 16.07.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es auf dem Aldi-Parkplatz in Konz, Konzerbrück, zu einem Verkehrsunfall.



Der oder die Fahrerin eines dunklen SUV stieß beim Rangieren gegen die hintere linke Tür eines ebenfalls dort geparkten, weißen SUV.



An der Anstoßstelle des geschädigten Pkw dürften nicht unerhebliche Schäden entstanden sein. Das Verursacherfahrzeug, dessen Fahrer oder Fahrerin sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wurde durch einen Jugendlichen beobachtet und konnte bereits ermittelt werden.



Der oder die Fahrerin des bislang noch unbekannten, geschädigten weißen SUV wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter

Tel. 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell