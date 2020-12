Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 18:11 Uhr

Trier

Verkehrsunfall in der Südallee – Kleinwagen flüchtet

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 14.50 Uhr, kam es in der Südallee, in Höhe der Verbindung zur Kaiserstraße, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden.