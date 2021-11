Trassem

Einbrecherbande unterwegs

Trassem. Saarburg (ots) - Vermutlich durch die gleiche Tätergruppe wurden gleich zwei Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg in der Nacht von Dienstag, dem 09.11. und Mittwoch dem 10.11.2021 verübt. Vermutlich insgesamt 4 männliche Personen, schwarz gekleidet und mit Sturmmasken vermummt, hielten zunächst gegen 01:15 Uhr in Trassem in der Brückenstraße mit ihrer schwarzen Limousine ,vermutlich Marke Hyundai, an, um dort einen auf einem Gartengrundstück abgestellten hochwertigen Wohnwagen zu entwenden.