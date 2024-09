Konz

Verkehrsunfall im Parkhaus Kaufland Konz

Am 05.09.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, ereignete sich im 1. OG im Kaufland-Parkhaus am Saar-Mosel-Platz in Konz ein Verkehrsunfall.