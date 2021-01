Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Martinsufer/Katharinenufer – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, dem 19.01.2021, kam es gegen 15.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Martinsufer / Katharinenufer, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem MAN-Bus.

Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung der Kaiser-Wilhelm-Brücke und fuhren in Fahrtrichtung Ausoniusstraße. Der Verkehrsunfall entstand durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795212 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



