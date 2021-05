Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Flucht

Am Montag, den 13.05.2021, gegen 07.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K75 (Romikastraße) zwischen Gutweiler und Gusterath.

Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen schwarzen SUV / vermutlich Mercedes.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Trier.



