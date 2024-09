Verkehrsunfall – Holztransporter verliert Baumrinde und beschädigt entgegenkommendes Fahrzeug

Kell am See (ots). Am 17.09.2024 befuhr ein Holztransporter mit aufgeladenem Langholz gegen 08:00 Uhr die B407 in Fahrtrichtung Hermeskeil.

Kurz hinter der Ortslage Kell am See verlor dieser Ladung in Form von Baumrinde, wodurch ein entgegenkommender PKW an einem vorderen Scheinwerfer und der Frontschürze beschädigt wurde. Der Holztransporter setzte seine Fahrt anschließend in Fahrtrichtung Hermeskeil fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



