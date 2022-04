Verkehrsunfall – Halter eines geparkten Pkw gesucht

Der Unfallort war in Schweich, Im Ermesgraben Höhe Hausnummer 1 h, im Bereich des dortigen Blumenladens. Noch während die Unfallverursacherin den Halter des geparkten Pkw in einem nahegelegenen Geschäft gesucht habe, sei dieser mit dem Fahrzeug weggefahren, ohne von dem Unfall zu wissen.

Der Halter des Pkw, der in diesem Zusammenhang in Frage kommt, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen, um eine Schadenregulierung zu gewährleisten.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell