Verkehrsunfall Flugplatzstraße in Idar-Oberstein mit zwei verletzten Personen

Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Der 24-jährige Fahrer eines Toyotas aus Idar-Oberstein befuhr die K33 von Hintertiefenbach kommend in Fahrtrichtung Vollmersbachstraße.

Ein 81-jähriger Fahrer eines VW Golfs befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Auf Grund der Straßenverhältnisse; schneebedeckte Fahrbahn und in Zusammenhang mit der aus witterungsbedingter nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Fahrer des Toyotas im abschüssigen Kurvenbereich ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr.

Hierbei kollidierte er frontal mit dem Fahrzeug des 81-jährigen.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, konnten jedoch nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die K 33 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

Neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mit zwei Streifen, war der Rettungsdienst mit 1 Rettungswagen und die FFW Idar-Oberstein mit 3 Fahrzeugen und ca. 15 Wehrleuten im Einsatz.



