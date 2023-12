Zerf

Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Am Donnerstag, den 21.12.2023 ereignete sich gegen 18:25 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 407. In Höhe der ersten Abfahrt Richtung Weiskirchen (von Zerf kommend) entwurzelte der starke Wind eine ca. 30m hohe Fichte, die in der Folge auf die Fahrbahn stürzte und diese komplett blockierte.