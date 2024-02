Verkehrsunfall durch Lasdungsverlust Zeugenaufruf

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

An der o.g. Örtlichkeit verlor ein in Richtung Trier fahrender Fahrer eines roten Klein-LKW (evt. Pritschenwagen) von der Ladefläche Schottersteine, die auf die Windschutzscheibe des, in entgegengesetzter Richtung fahrenden, geschädigten PKW-Fahrer fielen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1000,- Euro. Der Fahrer des genannten Klein-LKW setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Trier fort. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Es steht zu vermuten, dass der Unfallverursacher den Ladungsverlust nicht bemerkt haben dürfte. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Klein-LKW geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach.



