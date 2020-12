Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 06:40 Uhr

Gegen 01:10 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin über Notruf, dass sie auf der B49 am Krahnenufer mehrere ausgehobene Kanaldeckel am rechten Fahrbahnrand feststellen konnte.



Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Trier konnte daraufhin zwischen der Krahnenstraße und dem Irminenfreihof drei ausgehobene Kanaldeckel auf der B49 feststellen, welche auf die Fahrbahn gelegt worden waren. Noch während die eingesetzten Beamten damit beschäftigt waren, die Gefahrenstelle abzusichern und die Kanaldeckel wieder an ihren ursprünglichen Platz einzulassen, überfuhr ein LKW-Fahrer einen der Kanaldeckel. Dieser wurde hochgeschleudert und schlug mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn auf, wodurch die Teerdecke beschädigt wurde.



Der Fahrer eines Kleinwagens sah die Gefahr ebenfalls zu spät und geriet mit seinem rechten Vorderreifen in das Loch des Straßenablaufs, woraufhin dieser seine Fahrt aufgrund eines geplatzten Reifens nicht mehr fortsetzen konnte.



Noch im Verlaufe der Nacht konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Trier ein psychisch auffälliger, geistig verwirrter, männlicher Tatverdächtiger ermittelt werden, gegen den nun ein Verfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt wird.



Zeuge, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Tel. 0651 / 97793200 in Verbindung zu setzen.



