Verkehrsunfall B53 mit Personenschaden

Ein Fahrzeug, in Richtung Schweich fahrend, beabsichtigte von der B53 nach links in Richtung des Ermesgraben abzubiegen. Ein entgegenkommender PKW befuhr die B53 in Richtung Trier.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, infolge dessen vier Insassen verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.



Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Betrag liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die B53 teilweise gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Schweich, vier Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug und drei Streifenwägen der Polizeiinspektion Schweich.



Zeugen, die Angaben auf das Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der 06502/91570 zu melden.



