Verkehrsunfall B51 bei Ayl – Zeugen gesucht

Am Mittwoch, dem 22.11.2023, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B51 kurz vor der Ortschaft Ayl.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Hierbei sind ein Kleintransporter und ein Tanklaster während einem Überholvorgang seitlich kollidiert, wodurch der Transporter auf den Grünstreifen geriet und mit einem Leitpfosten zusammenstieß.



Der Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig rekonstruiert werden und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Daher sucht die Polizeiinspektion Saarburg dringend Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Saarburg unter der 06501 91550 zu wenden!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Tel.:06581/9155-0

www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



