Niederwörresbach

Verkehrsunfall auf der L175/ Dringend Zeugen gesucht!

Am Montag, dem 23.11.2020, kam es am späten Nachmittag gegen 17 Uhr auf der L175 zwischen dem Verkehrskreisel Herborn und Niederwörresbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem einem Verkehrsteilnehmer ein Schreinerwinkel gegen die Seitenscheibe in der Fahrertür geschlagen ist.