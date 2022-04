Verkehrsunfall auf der B53

Am Montagmorgen, 11.04.2022 kam es auf der B53, Höhe der Ortslage Ensch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW.

Als das Wohnmobil nach links in den Ort abbiegen wollte und die Geschwindigkeit verlangsamte, setzte der LKW auf der Fahrspur des Gegenverkehrs zum Überholen an.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, ohne das einer der Insassen verletzt wurde. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die B53 halbseitig gesperrt werden.



