Verkehrsunfall auf der B51 – Zeugen gesucht

Hierbei fuhr ein dunkler VW Passat mit rumänischem Kennzeichen in einer Gruppe von ca. vier Fahrzeugen in Richtung Mettlach. Im Kurvenbereich stieß der PKW mit einem entgegen kommenden PKW zusammen, an beiden Fahrzeugen waren jeweils die Außenspiegel betroffen und gingen zu Bruch. Der unfallflüchtige Passat konnte samt Fahrer im Rahmen von Folgeermittlungen festgestellt werden.

Nach Zeugenaussagen soll der Fahrzeugführer bereits seit Saarburg ständig gedrängelt haben und habe versucht, andere Fahrzeuge zu überholen.

Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, die Angaben über den Fahrstil des Fahrers machen können oder den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter unten genannten Erreichbarkeiten zu melden.

Vor allem die Personen, die sich in der beschriebenen Fahrzeugkolonne befanden wären von besonderem Interesse für die Unfallermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell