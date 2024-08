Verkehrsunfall auf der B51 – Auto stürzt Abhang hinab

Anzeige

Am Abend des 29.08., gegen 21:45 Uhr, kam es auf der B51, kurz hinter der Trierer Fachhochschule, zu einem Verkehrsunfall im dortigen Kurvenbereich.

Der Fahrzeugführer eines BMW verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte einen Hang hinab und kollidierte dort mit einem Baum. Ein Insasse wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Trier befreit werden.

Alle fünf Insassen des Pkw erlitten Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten des verunglückten Pkw musste die B51 für insgesamt zwei Stunden gesperrt werden.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.



