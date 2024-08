Verkehrsunfall auf der B41

Am Samstag Nachmittag kam es auf der B41 stadtauswärts Idar-Oberstein in Richtung Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei überfährt ein grauer Seat Ibiza verbotswidrig die Sperrfläche des Einfädelungsstreifens. Als der Pkw anschließend auf den linken Fahrstreifen wechselt kollidiert er mit dem dort fahrenden, schwarzen Opel Astra. Der Seat Ibiza beschleunigt daraufhin und flüchtet von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu melden.



