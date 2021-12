Verkehrsunfall auf der B 53 Höhe Schweich-Ermesgraben

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der beteiligte LKW die B 53 und beabsichtigte in Richtung Schweicher Bahnhof einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen PKW und stieß frontal mit diesem zusammen. Die 44-jährige PKW-Fahrerin erlitt hierbei lediglich leichte Verletzungen und wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeug mussten aufgrund des erheblichen Sachschadens in Höhe von ca. 30.000 EUR abgeschleppt werden.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Absicherung musste der Verkehr für ca. zwei Stunden durch die Polizei umgeleitet werden.

Im Einsatz war ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr Schweich, ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Trier und die Polizei Schweich mit zwei Streifen.



