Verkehrsunfall auf der B 268

Am 26.02.2021, gegen 19:30 Uhr kam es auf der B 268 ca. 500 Meter vor Pellingen aus Richtung Steinbachweiher zu einem Verkehrsunfall.



Ein Pkw rammte einen auf der Straße liegenden Gegenstand. Vermutlich handelte es sich um verlorene Ladung.

Am dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Personen die Hinweise auf einen möglichen Verlierer des Gegenstandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Konz (06501/92680) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell