Verkehrsunfall Ascoli-Piceno-Straße

Am Montag, den 26.04. ereignete sich gegen 16:20 Uhr am Trierer Moselufer im Bereich der Ascoli-Piceno-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Hierbei versuchte der 22-jährige Fahrzeugführer eines weißen Ford Focus eine vor ihm fahrende Verkehrsteilnehmerin mehrfach zu überholen. In Höhe der „alten Kabinenbahn“ kam es zu einem erneuten Überholversuch, indem der Unfallverursacher zum Überholen über die dortige Linksabbiegerspur ansetzte. Beim Wiedereinordnen nach rechts kam es schlussendlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Glücklicherweise wurde hierbei kein Insasse verletzt.



Durch mehrere Verkehrsteilnehmer, welche nicht selbst am Unfall beteiligt waren, konnte beobachtet werden, wie der Unfallverursacher bereits zuvor mehrere rücksichtslose Überholmanöver an den Tag legte.



Inwieweit es zu einer konkreten Gefährdung anderer Fahrzeuge gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Unfallverursachers tätigen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, 0651-9779-5210, zu melden.



