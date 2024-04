Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Saarburg

Anzeige





Hierbei erfolgten spezialisierte Verkehrskontrollen in verschiedenen Bereichen.



Bei Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Busverkehr wurden in Saarburg, Konz und Zerf insgesamt 21 Busse kontrolliert. Bei 11 Fahrzeugen waren Beanstandungen zu verzeichnen. Diese lagen im Bereich der Fahrzeugtechnik (Beleuchtung etc.), der Fahrzeugausrüstung (Sicherungsausrüstung) sowie der Betriebsvorschriften für Omnibusse.

Erfreulicherweise beinhalteten die Feststellungen keine gravierenden Mängel. Es wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Weiterhin wurden auf der B268 bei Krettnach schwerpunktmäßig Lastkraftwagen kontrolliert. Hierbei mussten alle 7 kontrollierten Fahrzeugen beanstandet werden. Die festgestellten Verstöße lagen im Bereich der Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten, ordnungsgemäßer Betrieb des Fahrtenschreibers) sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen, es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Parallel erfolgten Geschwindigkeitskontrollen auf der B268. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 117 km/h. In einem Zeitraum von gerade einmal 90 Minuten wurden bei insgesamt 21 Verkehrsteilnehmenden Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt und geahndet, davon 16 Owi- Anzeigen.



Auch wenn im Bereich des Busverkehrs bei dieser Kontrolle positiverweise keine akut verkehrsgefährdenden Mängel festzustellen waren, zeigt der hohe Anteil beanstandeter Fahrzeuge ebenso wie im LKW-Bereich die Notwendigkeit solcher Kontrollen.

Die Polizeiinspektion Saarburg wird auch zukünftig die Sicherheit des Busverkehrs im Blick behalten und mit entsprechenden Kontrollen überwachen.



Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachung hingegen sind ernüchternd, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass rund alle vier Minuten Geschwindigkeitsübertretungen zu verzeichnen waren.

Zu hohe Geschwindigkeit stellt bei einem Großteil der Verkehrsunfälle mit verletzten oder getöteten Personen die Unfallursache dar.



Die Polizeiinspektion Saarburg wird daher auch weiterhin die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeiten, im Sinne der Vermeidung schwerer Verkehrsunfälle überwachen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell