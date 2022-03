Verkehrssicherheitsarbeit – Geschwindigkeitskontrollen mit Laser

Innerhalb von etwa drei Stunden wurden 21 Fahrer:innen wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet.

Die Unfallursache Geschwindigkeit ist auch im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizei Morbach weiterhin die häufigste Unfallursache. Dies wurde auch durch die kürzlich veröffentlichte Verkehrsunfalllage 2021 nochmals bestätigt.



Die Polizei Morbach wird auch in Zukunft in ihrem Zuständigkeitsbereich, insbesondere auf stark frequentierten Straßen und an Unfallschwerpunkten, versuchen die Unfallursache Geschwindigkeit aktiv mit Geschwindigkeitskontrollen mit Lasermessgeräten zu minimieren.



