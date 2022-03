Verkehrsschild beschädigt, Fahrer flüchtig

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Kenn und Schweich in Höhe der Autobahnabfahrt Schweich auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen.



Der Verursacher flüchtete. Am Fahrzeuge dürfte ein größerer Schaden entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/91570



