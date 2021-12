Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Trier – Polizei zieht berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr und stellt Drogen sicher

In den späten Abendstunden des 09.12.2021 auf den 10.12.2021, führten Beamte der Polizeiinspektion Trier Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.



Bei diesen Kontrollen fielen zwei Fahrzeugführer auf, die ihre Pkw unter alkoholischer Beeinflussung führten. Ein weiterer Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei dieser Person wurde zudem

eine größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt.

Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin konnten bei mehreren Fahrzeugführern Mängel an deren Pkw festgestellt werden, u.a. nicht ordnungsgemäß funktionierende Beleuchtungseinrichtungen.



