Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bei stationären Verkehrskontrollen, u.a. in der Hornstaße, wurden 40 Fahrzeuge kontrolliert. 35 Fahrzeugführer*innen benutzten ihr Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt. Hinweis: Ablenkung am Steuer verringert die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen und verlängert die Reaktionszeit. Das Unfallrisiko steigt um mindestens das Vierfache.



Zwei Fahrzeugführer führten ein Fahrzeug, dessen Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen war. Bei einem Fahrzeug war zudem die Hauptuntersuchung seit September 2020 fällig. Ein weiterer Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt der Kontrolle augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Diesem wurde in einem Trierer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Telefon: 0651-9779-5210



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

Telefon: 0651-9779-5210

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell