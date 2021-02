Verkehrskontrollen der Polizei Trier im Rahmen des Trier-Tages

„Trier-Tages“ durchgeführt.

Unterstützt wurde sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Wittlich.



Kontrolliert wurde u. a. in der Herzogenbuscher Straße und In der Reichsabtei/ Schöndorfer Straße.



14 Fahrzeugführer erhielten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten.



Ein Verkehrsteilnehmer verstieß gegen die Gurtpflicht,

3 Fahrzeug-Führer erhielten Mängelberichte.



Gegen einen weiteren Pkw-Fahrer wurde eine Strafanzeige gefertigt und ein Mängelbericht ausgehändigt, weil er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Bei Fußstreifen durch die Fußgängerzone wurden 3 Fahrradfahrer gebührenpflichtig verwarnt, die dort verbotswidrig fuhren.



Die „Trier-Tage“ finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten

Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an

anerkannten Unfallhäufungsstellen statt.



