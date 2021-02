Verkehrskontrollen der Polizei Trier im Rahmen des Trier-Tages

„Trier-Tages“ durchgeführt.



Unterstützt wurde sie durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Wittlich.



In der Franz-Georg-Straße wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert.

3 Fahrzeugführer erhielten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, da sie während der Fahrt verbotswidrig ihr Handy benutzten, 1 Fahrzeugführer wurde angehalten, weil er gegen die Gurtpflicht verstoßen hatte.



Anschließend wechselten die Polizeibeamten in die Eurener Straße.

Dort konnten 24 Fahrzeuge angehalten und überprüft werden.

Auch hier wurden 3 Verstöße von Fahrzeugführern geahndet, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Ein Fahrzeug war mit abgelaufener Hauptuntersuchungs-Plakette unterwegs, der Fahrzeughalter erhielt neben einer Anzeige einen Mängelbericht zur Behebung der Ordnungswidrigkeit. 4 Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, 1 weiterer führte Ladung mit sich, die nicht ordnungsgemäß gesichert wurde und erhielt hierfür eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.



Um die Mittagszeit verlagerten die Beamten ihre Kontrollstelle an den Verteilerkreis Nord. Dort wurden bei 16 angehaltenen Fahrzeugen 2 Fahrzeugführer beanstandet, die ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren.



Die „Trier-Tage“ finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an anerkannten Unfallhäufungsstellen statt.



