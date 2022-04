Verkehrskontrollen am Car-Friday

Am traditionellen Saisonstart für Auto-, Tuning- und Rennsportbegeisterte standen bei Schwerpunktkontrollen Veränderungen an Autos und Motorrädern, Geschwindigkeitsverstöße und sogenanntes Posing im Fokus der Polizei.



Neben zwölf festgestellten Ordnungswidrigkeit und 21 Mängelberichten leiteten die Polizist*innen in fünf Fällen Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Straftaten, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.



