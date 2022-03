Verkehrskontrollen

Die Polizeiinspektion Schweich führte am Montag, 28.03.2022, zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr, u. A eine Geschwindigkeitskontrolle in Schweich, in der Bahnhofstraße, auf Höhe des dortigen Kindergartens durch.

Schweich (ots).



Hierbei wurden insgesamt zehn Verstöße festgestellt, davon sechs Geschwindigkeitsverstöße. Die Kindersicherung war bei allen kontrollierten Fahrzeugen vorbildlich.



