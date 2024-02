Am Dienstag, 20.02.2024 kam es gegen 14:00Uhr zu einer Verkehrsgefährdung zum Nachteil eines 6-jährigen Kindes in der Professor-Rippel-Straße, 55765 Birkenfeld.

Symbolbild Foto: dpa



Eine männliche Person mit schwarz-weißem Helm und einer grün/silber/schwarzen Crossmaschine habe hierbei verkehrswidrig den Bürgersteig befahren und eine Beinahekollision mit dem Kind verursacht.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu der unbekannten Person/Crossmaschine oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Birkenfeld



Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

Telefax: 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell