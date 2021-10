Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet nach Verkehrsunfall auf der B 41

Beide Fahrzeuge befuhren die B 41 in Fahrtrichtung Kirn nebeneinander. Auf Grund einer Baustelle wechselte der Lkw-Führer vom linken auf den rechten Fahrstreifen der B 41 und übersah den in gleicher Höhe neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei bohrte sich die Felge des Lkw-Vorderreifens in das Chassis des Pkw. Bei Eintreffen der Polizei waren beide Fahrzeuge derart ineinander verkeilt, dass weder der Lkw noch der Pkw von der Fahrbahn gefahren werden konnten. Die B 41 war durch die verkeilten Fahrzeuge ca. 70 Minuten in Fahrtrichtung Kirn gesperrt. Erst der an der Unfallstelle eintreffende Abschleppdienst konnte die verkeilten Fahrzeuge voneinander trennen, sodass ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kirn freigegeben werden konnte. Durch den Verkehrsunfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 6000.-EUR. Die beiden Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch die Sperrung der B 41 und dem damit einhergehenden Stau, kam es im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



