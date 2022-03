Verfolgungsfahrt mit anschließender Flucht

Am Vormittag des 17.03.2022, gegen 10:00 Uhr, begegnete einer Streifenwagenbesatzung der PI Idar-Oberstein, im Bereich der alten Bundesstraße/ Struthstraße, ein älteres Modell der Marke Mercedes, Farbe dunkelblau, welches stark aus dem Auspuff heraus qualmte.

Dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde anschließend, mittels Lichthupe, signalisiert, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimme. Der Fahrzeugführer passierte die Streifenwagenbesatzung jedoch ohne Reaktion. Da nicht auszuschließen war, dass ein technischer Defekt vorlag, wurde Martinshorn und Blaulicht eingesetzt, um dem Fahrzeugführer deutlich Anhaltezeichen geben zu können. Der Fahrer des Fahrzeugs schien dies nicht zu interessieren, sodass über Funk weitere Unterstützungskräfte angefordert wurden. Die Verfolgung wurde aufgenommen, welche sich anschließend von der Struthbrücke, über einen Fußweg zurück auf die B41, anschließend über die Wilhelmstraße, bis hin zur Peterstraße zog. Anschließend wurde das Fahrzeug abgestellt und der Fahrer des Wagens flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. Aufgrund des starken Qualms konnte dies durch die Polizeibeamten nicht verhindert werden. Eine erste Spurensuche wurde vor Ort durch Kollegen der Kriminalpolizei durchgeführt. Sodann ergab sich, durch mehrere Hinweise, ein Tatverdacht gegen eine hinreichend amtsbekannte, männliche Person. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls gefälscht. Auch ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb er sich nun wegen mehrerer Straftaten zu verantworten hat.



Zeugen, welche durch die Fahrweise gegebenenfalls gefährdet wurden, oder sonstige Hinweise zur Person oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der unten aufgeführten Telefonnummer bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



PI Idar-Oberstein

06781/561-0

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



