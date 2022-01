Verfolgungsfahrt in Trier, Pacelliufer

Hierbei sollte besagtes Fahrzeug zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Einschalten der Anhaltesignale wendete der Fahrer den PKW über den Grünstreifen am Pacelliufer und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Südallee. Im Rahmen der Flucht befuhr der Fahrzeugführer das St.Barbara-Ufer, wo er verbotswidrig in den Gegenverkehr fuhr, um die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Hohenzollernstraße zu passieren. Im Einmündungsbereich zur Südallee riss der Sichtkontakt zum verfolgenden Streifenwagen ab.



Wenige Minuten später konnte das Fahrzeug geparkt in der Speestraße auf dem Parkplatz der dortigen Schulen festgestellt werden. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.



Zeugen, die die Verfolgungsfahrt gesehen oder sogar durch das Fahrmanöver des Fahrzeugführers gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel. 0651/97795210 in Verbindung zu setzten.



