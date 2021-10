Verekrhsunfallflcuht in Kell am See

Im Zeitraum vom 30.10.2021 bis zum 31.10.2021 gegen 09:20 Uhr kam es auf der B 407 auf Höhe der ED Tankstelle in Kell am See zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannte/-r Fahrer/-in befuhr mit seinem Pkw die B 407 in Fahrtrichtung Waldweiler. Kurz hinter der ED Tankstelle in Kell am See, im Einmündungsbereich der Hochwaldstraße in die B 407, überfuhr der Pkw, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die dortige Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte er das dortige Verkehrszeichen stark. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen roten Volvo vermutlich der Baureihe V 50 oder S 40 aus dem Baujahr 2005. Der Pkw weist einen starken Schaden im linken Frontbereich auf. Des Weiteren ist der linke Außenspiegel beschädigt.



