Vereinsheim aufgebrochen und Bargeld entwendet

Kell am See (ots). Kell am See – Vereinsheim aufgebrochen und Bargeld entwendet Unbekannte Täter drangen in das Vereinsheim des Segelflugvereins in Kell am See ein und erbeuteten dort einen dreistelligen Bargeldbetrag.