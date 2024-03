Verdächtiger Fund bei Abfall-Sammelaktion löst Feuerwehreinsatz aus

Am Nachmittag des 16.03.2024 wurde im Rahmen einer Abfallsammel-Aktion (sog.

„Dreck-Weg-Tag“) in Wiltingen ein verdächtiges Behältnis aufgefunden.

Da an dem Behältnis eine Gefahrgutkennzeichnung angebracht war, wurde vorsorglich eine Überprüfung durch eine Facheinheit der Feuerwehr durchgeführt. Die Überprüfung ergab, dass von dem Behälter keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausging.

Das Behältnis wurde anschließend einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat Ermittlungen zur Herkunft des einsatzauslösenden Behälters aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: PHK Fritz

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell