Verdacht einer Verkehrsunfallflucht

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellgrauen BMW. Der Fahrzeughalter wollte keine Angaben zur Herkunft des Schadens machen. Aufgrund des Schadensbildes kann ein Zusammenstoß mit einer Mauer oder ähnlichem vermutet werden.



Zeugen oder Geschädigte können sich bei der Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de melden.



