Trier

Verdacht der Verkehrsunfallflucht in der Theodor-Heuss-Allee in Trier

Am Montag den 04.04.2022 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in der Theodor-Heuss-Allee in Trier ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete.