Verdacht der Verkehrsunfallflucht – dunkler älterer VW Polo gesucht

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Der erste Pkw, ein dunkler, älterer VW Polo, fuhr auffallend langsam und die Zeugen hatten den Eindruck, dass der Pkw unsicher geführt wurde. Der Polo führte für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung durch. Das dahinter befindliche Fahrzeug kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen ohne mit dem Polo zu kollidieren. Der dritte nachfolgende Pkw fuhr dem vorausfahrenden Pkw jedoch auf. Es entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro.

Der VW Polo entfernte sich anschließend in Richtung Hermeskeil von der Unfallstelle.

An diesem entstand kein Sachschaden.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell